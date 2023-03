Cidades do Rio Grande do Norte têm ataque a tiros e incêndios

publicidade

Pelo menos dez cidades do Rio Grande do Norte sofreram ataques simultâneos, a tiros e incêndios, durante a madrugada desta terça-feira (14), o que deixou a população em pânico. Os atentados ocorreram entre meia-noite e 3h nas cidades de Natal, Parnamirim, Acari, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso.

Os alvos foram prédios públicos, como o fórum e a Secrataria Municipal de Obras de Parnamirim, cidade da região metropolitana de Natal. Foram ao menos 30 tiros contra o fórum, além de artefatos caseiros para queimar o prédio. Na secretaria, dois veículos foram consumidos pelas chamas.

Ainda em Parnamirim, ônibus escolares foram atingidos por tidos e um coletivo acabou incendiado. Para o expediente normal ocorrer nesta terça-feira, a guarda municipal da cidade precisou ser acionada a fim de fazer a segurança do prédio público.

A capital também alvo dos criminosos. Por volta das 0h50min, seis suspeitos atearam fogo em um supermercado, em Felipe Camarão, bairro da zona Oeste de Natal. Eles fugiram após o ato criminoso. Policiais estiveram no local e apreenderam coquetéis molotov deixado pelos criminosos. Os funcionários do supermercado também foram até o estabelecimento e conseguiram controlar o fogo. Ninguém foi preso até o momento.

Suspeitos dos ataques

Houve confronto entre a polícia e os suspeitos dos ataques. Informações preliminares indicam que um criminoso foi baleado e morreu. Outros três foram detidos pelos agentes de segurança, o que será detalhado pela polícia ainda hoje.

Com dezenas de veículos, prefeitura, postos da polícia e fórum atingidos, a polícia está nas ruas e o policiamento nessas cidades foi reforçado a fim de identificar os autores dos crimes.