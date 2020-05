Cigarros paraguaios são avaliados em R$ 500 mil pela Polícia Federal e Receita Federal

publicidade

A Polícia Federal e a Receita Federal concluíram na manhã desta terça-feira que a carga de cigarros apreendida na tarde dessa segunda-feira em Canoas está avaliada em meio milhão de reais. Na ação conjunta foram encontrados 127 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados e cinco indivíduos foram presos quando a mercadoria estava sendo descarregada de um caminhão em um depósito.

Um automóvel utilizado pelo grupo criminoso como “batedor” da carga também foi recolhido. Na sexta-feira passada, uma outra ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e da Brigada Militar havia resultado na apreensão de cigarros, produtos piratas, eletrônicos e artigos de vestuário sem documentos fiscais dentro de um caminhão em Sapiranga.

Serra

Já em Caxias do Sul, um trio foi detido pela Brigada Militar com uma carga de 2.808 maços de cigarros paraguaios contrabandeados avaliada em R$ 25 mil. O flagrante ocorreu na tarde dessa segunda-feira na rua Padre Raul Accorsi, no bairro De Lazzer. Houve ainda o recolhimento de 126 gramas de maconha, dois telefones celulares, R$ 242,00 em dinheiro, um Chevrolet Corsa e um Ford EcoSport, além de um caminhão guincho.