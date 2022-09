Cinco criminosos são presos pela BM após homicídio e confronto em Rio Grande

publicidade

Cinco criminosos foram presos após confrontarem-se com policiais militares na noite dessa segunda-feira, em Rio Grande. Eles são acusados de cometerem uma execução momentos antes no bairro Hidráulica, onde um homem, de 43 anos, com antecedentes, foi morto a tiros. A cidade já registra 81 homicídios desde o começo deste ano devido ao conflito entre facções.

Alertados pelo 6º BPM, o efetivo do Comando do Rodoviário da Brigada Militar, através do 2° BRBM, tentou abordar um Renault Sandero, com os suspeitos de terem cometido o homicídio, em uma barreira na ERS 734. Houve a fuga dos ocupantes do veículo, sendo perseguidos.

No caminho, os suspeitos atiraram contra os policiais militares, que revidaram e conseguiram abordar os indivíduos, incluindo dois menores de idade, já na área urbana da cidade. Todos os detidos têm antecedentes.

Houve a apreensão de duas pistolas calibre nove milímetros, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, mais de 35 munições de diversos calibres, toucas ninjas, cartões bancários, dinheiro e o automóvel. Nenhum brigadiano ficou ferido na ação.

Já o 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) efetuou nessa segunda-feira uma mulher no bairro Vila da Quinta. Houve o recolhimento de um revólver calibre 38 com sete munições, mais de meio quilo de maconha distribuídos em 326 porções, um pote com restos da mesma droga, duas porções de cocaína, uma sacola com pinos vazios, material de embalagem, um telefone celular e R$ R$ 801,00 em dinheiro.

No bairro Cidade Nova, o efetivo do 5º BPChq apreendeu também uma pistola calibre nove milímetros com 17 munições, um telefone celular e uma pequena quantia em dinheiro.

