Cinco mulheres são presas em Taquara após furto de roupas em lojas

Cinco mulheres foram detidas pela Brigada Militar (BM) na tarde do último sábado na ERS 115, em Taquara, no Vale do Paranhana, por furto qualificado. Conforme o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), a guarnição recebeu informações sobre um furto ocorrido no município vizinho de Igrejinha, no qual as suspeitas teriam se deslocado no sentido em direção a Taquara, em um automóvel Renault Sandero.

Após diligências, os policiais militares realizaram a abordagem, no qual estavam as cinco, com idades de 41, 35, 30, 31 e 25 anos. No interior do veículo, foram encontradas diversas roupas, ainda com as etiquetas das lojas. Questionadas pelos agentes, elas confirmaram o furto nos estabelecimentos comerciais em Gramado e Igrejinha. Todas foram encaminhadas à delegacia local.