Um cirurgião plástico é investigado por suspeita de abuso sexual de pacientes sedadas em Porto Alegre. Na manhã desta terça-feira, os agentes da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, sob comando da delegada Jeiselaure Rocha de Souza, cumpriram dois mandados de busca e apreensão no bairro Três Figueiras, durante a operação Hipócrates.

Uma das ordens judiciais foi na clínica de cirurgia plástica do médico. Já a outra foi na residência dele. Aparelhos eletrônicos foram recolhidos, pois existe a informação de que os abusos eram filmados pelo suspeito.

Objetos de uso pessoal do médico também foram levados para a comparação genética no Instituto-Geral de Perícias. Armas de fogo foram ainda encontradas, bem como animais exóticos localizados na casa.

As investigações contam com relatos de 12 mulheres até o momento, consideradas pelos policiais civis como vítimas de crimes contra a dignidade sexual após procurarem a clínica para realização de procedimentos estéticos.

As mulheres relataram de modo unânime o comportamento lascivo do suspeito, que durante as consultas importunava-lhes sexualmente, proferindo comentários que extrapolam a boa prática profissional e a relação médico-paciente. Um dos casos envolveria menor de idade, o que configura a prática de estupro de vulnerável.

A equipe da 1ª Deam acredita, porém, que o número de vítimas seja maior pois os fatos ocorreriam desde, ao menos, o ano de 2007. Vários inquéritos já tramitam na delegacia.

O cirurgião plástico seria também alvo de procedimentos administrativos junto ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), além de ser demandado em ações judiciais em âmbito cível.