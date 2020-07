Cocaína apreendida pelo Denarc renderia mais de R$ 3 milhões para facção criminosa

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil estimou na manhã desta sexta-feira que o carregamento de droga apreendido no bairro Restinga, em Porto Alegre, daria um lucro final de mais de R$ 3 milhões a uma facção criminosa. Em uma residência usada como depósito, a equipe do delegado Fernando Siqueira apreendeu na tarde de quinta-feira cerca de 48 quilos de cocaína pura e de alta qualidade, que seria distribuída posteriormente em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Parte dos pacotes do entorpecente trazia a imagem do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, morto em dezembro de 1993 pelas forças policiais na cidade de Medelín. Um indivíduo que estava no local, ao perceber a chegada dos agentes, conseguiu fugir pelos fundos da moradia e não foi mais localizado apesar das buscas.

O delegado Fernando Siqueira explicou que a ação foi deflagrada após informações de uma equipe do setor de investigações da 4ª DP do Denarc sobre a existência de uma casa utilizada como depósito de cocaína. Após alguns dias de monitoramento ao local, os agentes, observando atitude suspeita, realizaram a abordagem de um indivíduo, que correu para os fundos de uma residência e conseguiu fugir.

O valor da cocaína foi estimado em pouco mais de R$ 1,2 milhões, mas com a adição de outros produtos químicos para aumentar o volume dela, o faturamento dos traficantes ficaria em mais de R$ 3 milhões. O trabalho investigativo terá prosseguimento.

Denarc apreende armas e outros materiais em Alvorada

Em outra ação do Denarc, uma equipe do delegado Fernando Siqueira apreendeu duas espingardas com numeração raspada, munição, duas espingardas de pressão e dois simulacros em um sítio em Alvorada. Houve ainda o recolhimento de uma Volkswagen Kombi em situação de furto e 45 pacotes de cigarros da indústria brasileira sem procedência, além de cerca de R$ 3 mil em dinheiro. Um indivíduo foi preso no local. Os policiais civis constataram que o homem cuidava do material para uma facção criminosa.