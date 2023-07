Colisão contra veículo mata ciclista em Gravataí

publicidade

Um homem de 41 anos morreu atropelado na madrugada deste sábado, no bairro Morada do Vale II, em Gravataí. Segundo o registro da Brigada Militar, conforme o relato de testemunhas, o homem transitava pela Rua da Ladeira quando teria se assustado com um veículo que havia ingressado na via, vindo a colidir.

A bicicleta do rapaz ficou a alguns metros do corpo. Uma equipe do Samu foi acionada e confirmou o óbito. Ainda segundo testemunhas, o veículo envolvido é possivelmente um Volkswagen Gol, modelo quadrado, de cor azul escuro. O caso será investigado pela Polícia Civil.