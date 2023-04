Colisão entre carro e caminhão deixa ferido na ERS 240, em São Leopoldo

publicidade

Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Centenário, em São Leopoldo, após um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira envolvendo um automóvel Citröen C3 e um caminhão. O acidente foi no quilômetro 4 da ERS 240, no mesmo município. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a ocorrência foi por volta das 8h.

Ambos trafegavam no sentido de São Leopoldo a Portão, quando o condutor do Citröen colidiu na lateral do caminhão, capotando em seguida e parando no sentido contrário da rodovia. A faixa da esquerda da rodovia foi bloqueada no sentido de Portão a São Leopoldo. O condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, e não foi detectada a presença de álcool no sangue.