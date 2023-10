Com investimento de R$ 7,3 milhões, reforma do Centro de Profissionalização da Fase é concluída

publicidade

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) vai promover, às 16h30min desta quarta-feira, a cerimônia de entrega do Centro de Convivência e Profissionalização (Ceconp) da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), na Avenida Jacuí, no bairro Cristal, na zona Sul de Porto Alegre. O evento ocorre após reformas na estrutura, que tiveram início em março de 2022, e contará com as presenças do governador Eduardo Leite, do titular da SSPS Luiz Henrique Viana e do presidente da Fase, José Luiz Stédile.

As obras na unidade, localizada na Vila Cruzeiro do Sul, receberam o investimento de aproximadamente R$ 7,3 milhões, possibilitando a recuperação de toda a estrutura física do espaço. Foram realizados serviços de impermeabilização, pintura e troca de revestimentos, além da modernização das instalações sanitárias e elétricas, incluindo as áreas de tecnologia da informação, telefonia e de combate a incêndios.

O Ceconp sedia oficinas de caráter pedagógico, cultural, educativo e de preparação dos adolescentes apreendidos - também chamados de 'socioeducandos' - para o mercado de trabalho. O centro é destinado aos que cumprem medidas de internação com possibilidade de atividade externa, recebendo também jovens que estão em semiliberdade, além de egressos do sistema.