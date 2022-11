Comando Ambiental da Brigada Militar apreende 450 munições e nove armas em Entre-Ijuís

publicidade

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) aprendeu cerca de 450 munições e nove armas nesse sábado na localidade de Carajás, no interior do município de Entre-Ijuís. Cinco suspeitos foram presos pelo efetivo do 2 ° Batalhão Ambiental da Brigada Militar.

O flagrante ocorreu após abordagem de dois veículos. Os policiais militares encontraram cinco espingardas, duas pistolas, um fuzil e um revólver, além da farta munição de vários calibres. O material bélico apreendido estava com guias de trânsito de arma de fogo sem origem/destino, sem autorização do Ibama para caça de espécie invasora naquela região.

Houve a ainda a constatação de que seis cães de caça sem raça indefinida encontrava-se em situação de maus tratos, presos em gaiola, sem carteira de vacinação e sem laudo veterinário. Diante das irregularidades e maus tratos aos animais, os indivíduos foram conduzidos até a DP de Santo Ângelo.

Já em Muitos Capões, o 3º Batalhão de Ambiental da Brigada Militar prendeu dois indivíduos com cinco armas, sendo duas espingardas, dois revólveres e um pistolão, além de 38 munições. A dupla estava em um Chevrolet Vectra, que foi abordado em uma barreira de fiscalização na localidade de Serra da Limeira.

Na sequência, os policiais militares detiveram um outro suspeito com uma espingarda e uma garrucha, além de 23 munições. Já em uma residência, mais um pistolão com munição foi recolhido, mas não havia ninguém no local. As ocorrências foram registradas na DP de Vacaria.