Comando Ambiental da Brigada Militar apreende mais de meia tonelada de cocaína em Rio Grande

Mais de meia tonelada de cocaína pura foi apreendida na manhã desta quarta-feira pelo Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) em Rio Grande, na Zona Sul do Estado. A droga estava em uma embarcação pesqueira catarinense.

O flagrante ocorreu quando o efetivo do 1⁰ Batalhão Ambiental da Brigada Militar (1º BABM), com o apoio da Força Tática do 6⁰ BPM, deflagrou a operação Barragens. O barco foi avistado quando chegava no canal de navegação dos molhes da barra.

Na inspeção, os policiais militares localizaram os tijolos de cocaína embalados e escondidos em bolsas no porão da embarcação pesqueira. A droga estava ainda sob o gelo. Houve uma prisão. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que vai investigar uma possível rota marítima do narcotráfico.