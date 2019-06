Comando Militar do Sul exalta heroísmo de PMs mortos em confronto em Porto Alegre

publicidade

O Comando Militar do Sul exaltou nesta quinta-feira o heroísmo dos policiais militares Rodrigo Seixas e Marcelo Feijó, mortos em um confronto na rua Paulina Azurenha, na zona Leste de Porto Alegre. Em nota, o batalhão destacou que os dois PMs "honraram com a própria vida a missão de defender e proteger a sociedade e merecem o respeito e a gratidão de todos". "O Comando Militar do Sul reitera a sua tristeza e expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e irmãos de farda das vítimas", completa a nota.

Depois de serem alvejados, Seixas e Feijó chegaram a ser encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a madrugada, a área foi cercada com barreiras e ocorreram abordagens de pessoas e veículos. Um helicóptero do Batalhão de Aviação da BM foi também empregado. O trânsito permaneceu bloqueado até o amanhecer, quando a saturação de área foi encerrada.