Comando Norte da Guarda Municipal inaugura sede no bairro Sarandi em Porto Alegre

publicidade

A sede própria do Comando Norte da Guarda Municipal foi inaugurada no final da manhã desta quinta-feira na rua Amparo, no bairro Sarandi, na zona Norte de Porto Alegre. O prédio foi reformado com investimento de R$ 325 mil. A obra foi executada com o aporte de emendas impositivas de vereadores, que também possibilitaram recursos para a compra do mobiliário do local.

O secretário municipal de Segurança, Alexandre Augusto Aragon, explicou que a sede própria faz parte “de um projeto de valorização da guarda municipal, que é a mais antiga do país”. Ele previu que o atendimento à população será mais facilitado.

No local serão acompanhadas, por exemplo, as imagens das câmeras de monitoramento de toda a região. “Teremos um atendimento de melhor qualidade e mais imediato”, afirmou o secretário municipal de Segurança.

Alexandre Augusto Aragon lembrou que outros postos da Guarda Municipal estão sendo implantados na cidade, como no bairro Restinga, na Redenção e na Praça XV. “É um processo de valorização da guarda municipal que está acontecendo neste momento. É transformá-la em uma instituição de Porto Alegre para Porto Alegre”, disse.

O efetivo atual da Guarda Municipal é de 350 agentes, mas Alexandre Augusto Aragon revelou que outros novos 100 servidores estão previstos. A primeira turma de 61 está em curso de formação e deve estar atuando em novembro deste ano. Em relação aos demais, o edital do concurso público será ainda aberto.

Para o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, a sede própria do Comando Norte resgata “o policiamento comunitário que sempre desenvolveu” e “representa a materialização do atendimento nas áreas periféricas”.