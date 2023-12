Começa demolição do Pavilhão B, último da Cadeia Pública de Porto Alegre

publicidade

Teve início nesta segunda-feira a demolição do Pavilhão B da Cadeia Pública de Porto Alegre. A estrutura era a última parte do projeto de readequação do antigo Presídio Central que ainda estava intacta. O Pavilhão E, que fica no mesmo anexo da sede administrativa, não foi incluído nos planos de reestruturação.

A demolição do Pavilhão A, que começou na última quarta-feira, foi concluída. Iniciada em julho do ano passado, a reestruturação do Central conta com investimento total de R$ 116,7 milhões. A construção deve ser finalizada no segundo semestre de 2024.

Atualmente, três módulos estão finalizados, com 564 vagas. A nova casa prisional vai totalizar 1.884 vagas. Além disso, a confecção das celas será feita com concreto de alto desempenho, com incorporação de fibras de polipropileno. Essa combinação apresenta maior durabilidade e resistência ao impacto.

A Cadeia Pública da Capital foi totalmente desocupada para a fase final das obras. Os últimos 586 detentos foram transferidos para a Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) e Penitenciária Estadual de Charqueadas 2 (PEC 2), inaugurada no dia 27 de novembro.