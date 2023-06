Comerciante é preso com mais de três quilos de drogas em Canoas

publicidade

A Polícia Civil divulgou a prisão de um comerciante com mais de três quilos de drogas nesse final de semana em Canoas. O flagrante ocorreu no sábado passado no bairro Rio Branco.

Segundo a delegada Ana Flávia Leite, a investigação ocorreu após o recebimento de informações sobre tráfico de drogas, que ocorria de forma permanente em frente a um bar e armazém. Após a devida identificação do local e o alvo da denúncia, os agentes realizaram o monitoramento do local.

O suspeito, que era o proprietário do estabelecimento comercial, acabou sendo abordado e detido com mais de dois quilos de crack e cerca de um quilo de maconha. Houve ainda o recolhimento de dois telefones celulares e R$ 410 em dinheiro. “A investigação prossegue para identificar e responsabilizar criminalmente os demais membros do grupo criminoso”, adiantou a delegada Ana Flávia Leite.