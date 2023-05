Comerciante é preso com R$ 8 mil por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Alvorada

publicidade

Um comerciante foi preso com R$ 8 mil por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Alvorada. A ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil foi coordenada pelo delegado Guilherme Dill nessa segunda-feira.

A investigação começou a partir do recebimento de denúncia anônima pelo telefone 08000-518-518 do Denarc. A informação repassada apontava que um proprietário de um mercado no município comercializava drogas e que uma arma de fogo era utilizada para segurança do local. “A denúncia indicava que o homem possuía um estabelecimento comercial de fachada, mas que a função principal era a venda de drogas”, enfatizou.

Houve então o monitoramento do estabelecimento comercial, sendo contatado que “muitas pessoas entravam e saíam sem sacolas de mercado e sem compras, bem como possuíam aparência de usuários de entorpecentes”.

Veja Também

Um mandado de busca e apreensão foi obtido pelos agentes do Denarc. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis apreenderam cerca de R$ 8 mil decorrentes da venda de drogas, uma porção de maconha, um telefone celular e um revólver sem qualquer registro e com oito munições. O comerciante foi preso em flagrante.



“A utilização de um estabelecimento comercial de fachada para a prática do tráfico de drogas corrobora a gravidade do delito, pois além de interferir diretamente na segurança da comunidade, abastece o local com dinheiro ilícito decorrente da venda de drogas”, avaliou o delegado Guilherme Dill.