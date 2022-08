Condenado por roubo é preso pela PRF em Nova Prata

publicidade

Um homem de 29 anos, foragido da Justiça havia dois anos, foi preso na manhã deste domingo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Nova Prata, na Serra gaúcha. Natural de Nova Prata, ele havia sido condenado anteriormente por roubo com lesões. Agentes da PRF abordaram um Chevrolet Vectra, com placas de Vista Alegre do Prata, na BR-470, que era conduzido pelo foragido, e no qual estavam também seus pais e a esposa grávida.

Após consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele era procurado pela Justiça por um roubo cometido em 2017 em Caxias do Sul. Na ocasião, ele roubou os pertences de uma mulher e a feriu. Ele também é acusado de roubar um homem na saída de um banco em Nova Prata há sete anos, além de possuir ocorrências por furto, dano, ameaça e lesão corporal. O foragido foi detido e encaminhado à polícia de Nova Prata, e depois levado ao sistema prisional.