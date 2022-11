Confronto entre criminosos e PMs termina com homem preso na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Um confronto com policiais militares resultou em um criminoso preso na noite dessa segunda-feira na estrada Costa Gama, no bairro Belém Velho, na Zona Sul de Porto Alegre. Um Chevrolet Cobalt, de cor branca, com placas clonadas e roubado, foi apreendido.

Momentos antes, os efetivos do 19º BPM e do 21º BPM foram acionados para atender uma tentativa de homicídio ocorrida na estrada Afonso Lourenço Mariante, na mesma região. A vítima baleada e ferida, sem risco de morte, foi socorrida e conduzida para atendimento hospitalar.

Os policiais militares realizaram então as buscas para localizar os autores do crime. O Cobalt, em alta velocidade, foi visualizado. Houve perseguição. Os ocupantes do veículo atiraram contra as guarnições da Brigada Militar.

Na fuga, o motorista do Cobalt perdeu o controle do veículo em uma curva e o carro chocou-se contra um poste de concreto. Os criminosos desembarcaram e correram para o interior de um matagal, mas um deles foi capturado pelo 21º BPM quando tentava fugir do local ao pedir carona.

Drogas

Em outra ação, o 21º BPM prendeu um traficante com 1.488 porções de cocaína no bairro Hípica, também na zona Sul da Capital. Os policiais militares realizavam o patrulhamento ostensivo na área e foram informados de que um indivíduo estaria transportando drogas. Nas buscas, o suspeito foi abordado. A descoberta do entorpecente confirmou a denúncia.