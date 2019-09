Confronto termina com criminoso morto em Alvorada

publicidade

Um homem morreu em confronto com policiais militares na noite dessa terça-feira em Alvorada, na Região Metropolitana. O efetivo da Patrulha Tático Móvel do 24º BPM realizava um patrulhamento no bairro Intersul quando encontrou dois suspeitos armados no interior do Beco Caçapava. Ao tentarem abordar a dupla, os policiais militares foram recebidos com disparos e ocorreu então o tiroteio.

Um dos indivíduos foi baleado na altura do tórax, sendo socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, onde não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante atendimento médico. Um revólver calibre 38 com munição foi apreendido pelos brigadianos. O cúmplice dele conseguiu fugir do local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alvorada (DPPA) da Polícia Civil.

O incidente ocorreu durante as ações de repressão ao tráfico de entorpecentes e homicídios em toda a cidade. Além da Patrulha Tático Móvel, a Força Tática também é mobilizada. Os policiais militares atuam em locais de maior criminalidade. No patrulhamento, pessoas e veículos são identificados e revistados.