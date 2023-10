Corpo é encontrado ao lado de carro incendiado, em Encantado

publicidade

Um corpo foi encontrado, na noite desta sexta-feira, ao lado de um carro incendiado em Encantando, no Vale do Taquari. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30. O veículo estava abandonado às margens da Estrada São José, no bairro Lambari.

Conforme informações dos Bombeiros, o veículo estava tomado pelas chamas. Ao lado do carro havia um corpo de um homem que não ainda não foi identificado, com diversos ferimentos por arma de fogo na região da cabeça. O local foi isolado pela Brigada Militar, para a perícia. Ainda não há mais informações sobre o caso.