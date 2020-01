Corpo é encontrado dentro de carro no estacionamento de hospital, em Porto Alegre

publicidade

O corpo de um homem foi encontrado, por volta das 17h desta sexta-feira, dentro de um carro abandonado no estacionamento do Hospital São Lucas da Pucrs, em Porto Alegre. A ocorrência foi registrada após seguranças do local desconfiarem de um mau cheiro vindo de dentro de um veículo Fiesta, de cor preta. Segundo informações preliminares da Brigada Militar (BM), o veículo roubado ingressou no local às 22h dessa quinta-feira.

A investigação trabalha com a hipótese de que o homem, morador do Campo da Tuca, teria ingressado ferido ao hospital para pedir ajuda. Ainda conforme informações da BM, o homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e teria sido vítima de uma desavença entre traficantes.