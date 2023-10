Corpo é encontrado em estação de tratamento de esgoto, em Caxias do Sul

publicidade

Um corpo foi encontrado em uma estação de tratamento de esgoto, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite desta quinta-feira. De acordo com Polícia Civil, por volta das 19h um funcionário do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) avistou o cadáver, que aparenta ser de um homem.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil se encaminharam ao local para fazer a retirada. Segundo a delegada Alessandra Xavier Siqueira, a vítima ainda não foi identificada. O corpo estava em estágio avançado de decomposição e apresentava duas perfurações.

Com isso, o caso será investigado como homicídio. Além das perfurações, o cadáver tinha uma tatuagem no braço, que pode auxiliar na identificação. O corpo foi encaminhado para necropsia, no Instituto Médico Legal. Amostras de DNA foram coletadas para o reconhecimento.