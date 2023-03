Corpo de Bombeiros encontra corpo no Guaíba, próximo ao Parque Pontal

publicidade

O Corpo de Bombeiros localizou um corpo na região do Parque Pontal, na zona Sul de Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira. No local, mergulhadores buscavam um homem desaparecido na madrugada de domingo, que teria se jogado no Guaíba e desaparecido, após nadar alguns metros.

Conforme a Brigada Militar, o homem teria invadido a pista contrária da avenida Padre Cacique e deixado o veículo Gol, com placas de Porto Alegre, que era de sua mãe, às margens do Guaíba. Antes de abandonar o veículo, ele teria provocado um acidente com uma pedestre e outro com uma motocicleta nas avenidas Tramandaí e Juca Batista. O pedestre e o motociclista receberam atendimento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram conduzidos para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e liberados.