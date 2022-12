Corpo de Bombeiros Militar do RS recebe 116 novos integrantes

publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) recebeu 116 novos integrantes, sendo 97 homens e 19 mulheres, na manhã desta sexta-feira. A solenidade de formatura ocorreu no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Estiveram presentes o governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário estadual da Segurança Pública, Vanius César Santarosa.

Durante a cerimônia foram entregues também cinco viaturas ao CBMRS, todos caminhões auto bomba tanque. O investimento é de cerca de R$ 4,7 milhões. Os recursos são oriundos do termo de cooperação entre o Governo do Estado e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, através do fundo para reconstituição de bens lesados, objetivando a execução do projeto “reestruturação do atendimento de combate a incêndio”.

Os novos integrantes da instituição concluíram o Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM), que foi instituído como atividade de preparação para ingresso na carreira como soldado, visa habilitar os recursos humanos para o exercício das missões de bombeiro militar. As aulas foram realizadas sob coordenação da Academia de Bombeiro Militar, em consonância com a matriz curricular nacional, com turmas em Porto Alegre e Bento Gonçalves.