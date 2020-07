Corpo de homem é encontrado no canteiro de obras da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre

publicidade

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi descoberto na manhã desta segunda-feira sob um dos vãos da ponte nova do Guaíba, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, dentro do canteiro de obras. A vítima estava enrolada em vários sacos plásticos e apresentava marcas de tiros. A vítima ainda não identificada.

O diretor da Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Eibert Moreira Neto, observou que existe a possibilidade de o corpo ter sido desovado no local. Segundo ele, os vigilantes que cuidam do canteiro de obras da nova ponte não escutaram disparos na noite de domingo e na madrugada dessa segunda-feira.

Policiais militares do 11º BPM foram acionados. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias compareceu no local que ficou isolado. A Polícia Civil esteve também presente. A investigação será realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ªDPHPP).