Corpo de idoso é encontrado na orla do Guaíba, em Porto Alegre

A Guarda Municipal encontrou na manhã de sábado, na orla do Guaíba, o corpo de um homem de 77 anos, após identificar pelas câmeras de monitoramento uma movimentação atípica na região. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Brigada Militar foram acionados e o local acabou isolado para a retirada do corpo.

De acordo com a BM, o idoso, natural de Porto Alegre e identificado como Luiz Carlos da Silva Santos, portava um celular, molho de chaves, carteira com documentos e cartões, além de uma quantia em dinheiro em moeda corrente e cédulas de outro país. O corpo não apresentava sinais de violência. A ocorrência está com a Polícia Civil que investigará o caso.