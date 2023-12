Corpo de pescador desaparecido é encontrado em Rio Grande

publicidade

Foi encontrado neste domingo, na beira da praia, próximo ao Farol de Sarita, o corpo da terceira vítima do naufrágio de um barco ocorrido na quinta-feira, em Rio Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo ainda não foi identificado.

O homem foi encontrado em linha reta onde ocorreu o naufrágio. Na quinta-feira, oito homens estavam na embarcação de pesca Anelise Cardoso, inscrito em Laguna (SC) que naufragou há aproximadamente 60 quilômetros da Praia do Cassino. Destas, quatro foram resgatadas com vida, receberam atendimento, foram liberadas e voltaram para suas casas em São José do Norte e uma segue desaparecida. A Marinha confirmou a instalação de um inquérito administrativo para apurar as causas e possíveis responsáveis pelo acidente.