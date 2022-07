Corpo de petista morto em festa de aniversário é enterrado no Paraná

publicidade

Foi enterrado na tarde desta segunda-feira (11) o corpo do militante do PT (Partido dos Trabalhadores) e guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, morto no domingo (10) em Foz do Iguaçu durante seu aniversário pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

O enterro ocorreu sob forte comoção, segundo portal Ric Mais. Pouco antes, mais de 200 pessoas acompanharam o cortejo em homenagem ao agente pelas principais avenidas da cidade paranaense. Familiares e amigos bateram palmas durante o enterro.

Antes de morrer, Arruda conseguiu reagir à ação de Jorge Guaranho e disparou contra ele. Guaranho foi internado em estado grave, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. A Polícia Civil do Paraná investiga se o crime foi motivado por divergências políticas.

