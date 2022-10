Corpo encontrado em moedor de carne é investigado no Vale do Taquari

publicidade

A Polícia Civil investiga o caso do corpo de um homem encontrado dentro de um moedor de descarte de rejeitos de carne, em Lajeado, no Vale do Taquari. A morte de João Manuel Silva Santos, de 31 anos, que trabalhava no frigorífico Cia Minuano Alimentos, é tratada como homicídio. A notícia veio à tona no último sábado, quando partes do cadáver estavam em meio a rejeitos em uma empresa em outra cidade, o município de Cruzeiro do Sul.

Em quase 6 mil quilos de dejetos de frango, foram encontradas duas pernas da vítima, além de um braço, um celular e uma carteira com documentos com identificação de Santos. Ainda no local, a Delegacia de Polícia local foi informada sobre partes de um corpo na Minuano, no interior de uma moenda. A equipe da Perícia Técnica foi até a empresa e identificou a máquina no pátio, do lado de fora do frigorífico, com parte do corpo no interior.

Na empresa em que a vítima trabalhava, a Polícia contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar o restante do corpo do homem de dentro de um moedor de descarte de rejeitos. Para a investigação, foram solicitadas as câmeras de segurança. Também foram anotados os nomes dos funcionários presentes no provável momento da morte, assim como os nomes dos funcionários que trabalhavam no mesmo local que a vítima. Ainda foram anotados os nomes dos últimos a assinarem o ponto na saída da empresa, já que o fato teria ocorrido no fim do expediente. O caso também é investigado como acidente de trabalho.

Em nota, a empresa “lamenta profundamente o ocorrido e informa que entrou imediatamente em contato com os órgãos assim que tomou conhecimento do fato. A Companhia colabora com as autoridades para esclarecimento do caso o mais breve possível”.