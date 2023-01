Cresce o número de prisões realizadas pela Guarda Municipal em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal prendeu 170 pessoas em Porto Alegre no ano passado, o que representa um aumento de 8% em relação a 2021, quando 157 suspeitos foram detidos. De janeiro a dezembro de 2022, a Guarda Municipal registrou 130 ocorrências. Captura de foragidos do sistema prisional, furtos e receptação de fios e cabos de energia elétrica estão entre as principais causas das detenções.

Do total de 170 prisões, 13 eram foragidos da Justiça. De acordo com a Guarda Municipal, furtos lideram as detenções, seguido de crimes de furto e receptação de fios e cabos de energia elétrica. O mês com maior número de prisões foi outubro, totalizando 26. Em contrapartida, dezembro registrou apenas seis detenções. Os dados estatísticos apontam que a maioria das prisões ocorreu no turno da tarde, com 49. Os bairros Praia de Belas (30) e Centro (27) lideraram as detenções da Guarda Municipal.

Prisões também ocorreram em pontos da Azenha, Floresta, Partenon, Santana, Sarandi, Bom Fim, entre outros. Prisões também ocorreram por pichação, tráfico de drogas, Lei Maria da Penha, roubo a pedestre, maus-tratos a animais, entre outros. Conforme o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda o trabalho dos agentes na rua também é reflexo dos investimentos realizados para o fortalecimento da corporação.

“A Guarda Municipal faz treinamentos e capacitações para melhor atender a população. Além disso, seguiremos ampliando ainda mais esta integração dos agentes com as forças policiais”, ressalta. Em 2022, o efetivo contou com a chegada de novas viaturas e armamentos para fortalecer o patrulhamento. O comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento, afirma que a corporação adotou uma postura mais ativa e presente, auxiliando as demais instituições na garantia da segurança pública.