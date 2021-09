Criminoso é morto por policial militar após assalto em parada de ônibus em Porto Alegre

publicidade

Um assaltante morreu no começo da madrugada deste sábado ao ser abordado pela Brigada Militar no bairro Floresta, em Porto Alegre. O criminoso estava roubando um grupo de pessoas que aguardava o ônibus na parada do corredor exclusivo do transporte coletivo na avenida Farrapos, nas imediações com a rua Comendador Coruja.

Uma viatura do 9º BPM passava pelo local e as vítimas pediram socorro, apontando para o bandido. Um dos policiais militares efetuou várias vezes a ordem de rendição dele, sem ser obedecido. Em um dado momento, o indivíduo sacou o que seria uma arma e foi então baleado, tombando no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no local e atestou o óbito.

Houve então a constatação de que a arma não passava de uma réplica de uma pistola. A mesma foi apreendida pelo efetivo do 9º BPM.

Plantonista da 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ªDPPA) da Polícia Civil, o delegado Rodrigo Bozzetto falou na manhã deste sábado com a reportagem do Correio do Povo. Ele explicou que o caso ficará com a 17ª DP. “Ouvimos todo mundo. Em princípio, está configurada a legítima defesa do policial militar”, frisou.

O delegado Rodrigo Bozzetto observou ainda que o bandido não tinha identificação, o que deve ser agora verificado pelo Departamento Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias.

Foto: BM / Especial / CP