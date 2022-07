Criminoso é preso após confronto com policiais militares em Sapucaia do Sul

publicidade

Um criminoso foi preso após confrontar-se com policiais militares e ficar ferido em Sapucaia do Sul. O incidente ocorreu na noite dessa quinta-feira na ERS 118. Um revólver calibre 38 com seis munições foi apreendido pelo efetivo do 33º BPM.

O suspeito, de 22 anos, conduzia em um Chevrolet Onix, de cor preta, e fugia da abordagem da Brigada Militar pela BR 116. Os policiais militares do 33º BPM avistaram o veículo na ERS 118 e uma perseguição começou pela rodovia.

Ele atirou então contra os brigadianos da viatura, que efetuaram o revide. O criminoso, que possui antecedentes, acabou sendo baleado e ferido. Preso, o indivíduo foi socorrido e hospitalizado. Houve a constatação de que o veículo tinha placas clonadas e havia sido roubado no mesmo dia em Porto Alegre.