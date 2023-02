Criminoso é preso com cocaína de alto grau de pureza em Caxias do Sul

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, sob comando do delegado Luciano Righês Pereira, vai prosseguir com a investigação da operação Mariland, após a apreensão de 1,5 quilo de cocaína com alto grau de pureza, avaliada em R$ 75 mil. Os policiais civis recolheram ainda uma pistola calibre nove milímetros, um revólver calibre 22, mais de 60 munições, dois simulacros de arma de fogo, uma balança de precisão e um telefone celular.

A ação ocorreu na noite de sexta-feira passada no bairro Mariland. Um traficante, de 26 anos, foi preso pelos agentes. Monitorado há um mês, o criminoso vendia drogas através de um esquema de tele entrega e realizava também a guarda de entorpecentes e armas para uma facção que atua em Caxias do Sul.