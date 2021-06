Criminoso morre em confronto com policiais militares do 1º BPChq em Viamão

publicidade

O criminoso que morreu em confronto com policiais militares em Viamão ainda não foi identificado. O incidente ocorreu na noite de terça-feira na rua Alferes, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O efetivo do 1º Batalhão de Polícia de Choque realizava uma incursão na área.

Três suspeitos atiraram contra a tropa do 1º BPChq para não serem abordados. No tiroteio, um dos indivíduos foi alvejado e tombou sem vida. Os outros dois cúmplices foram presos em seguida. Ambos possuem diversos antecedentes e foram identificados como integrantes de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas.

Houve a apreensão de duas pistolas de calibre 9 milímetros com 31 munições e dois carregadores, além de três radiocomunicadores e dois telefones celulares. Os policiais militares recolheram ainda R$ 2,7 mil em dinheiro,130 tijolos de maconha, 398 pedras de crack, 20 buchas e 42 pinos de cocaína.