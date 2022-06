Criminosos arrombam sedes de duas prefeituras no Norte do RS

publicidade

As sedes de duas prefeituras foram arrombadas, na madrugada deste sábado, no Norte gaúcho. De acordo com a Polícia Civil, os ataques ocorreram em Boa Vista das Missões e em Jaboticaba, municípios localizados na Zona da Produção e com distância de cerca de cinco quilômetros entre si.

De acordo com a delegada Cristiane Van Riel, em Boa Vista das Missões, os criminosos levaram dinheiro do cofre. Da prefeitura de Jaboticaba, foram furtados impressora, notebook, televisão e uma quantia em dinheiro. Os locais foram isolados para o trabalho da perícia.

A Polícia mantém diligências, neste domingo, mas ainda não há suspeitas sobre a autoria dos crimes.