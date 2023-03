Criminosos atiram contra viatura da Brigada Militar

publicidade

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem na noite de sábado, no bairro Cascata, na Zona Sul. Quatro homens dentro de um veículo HB20 efetuaram disparos contra a vítima na rua Professor Carvalho de Freitas. Conforme o comandante do 19ºBPM, tenente-coronel Samaroni Teixeira Zappe, ao tomar conhecimento do crime, policiais militares acompanharam o deslocamento do veículo no bairro. Os criminosos suspeitaram, atiraram contra a guarnição e fugiram do local. “Reforçamos o policiamento no bairro”, afirma. A polícia investiga as causas e a motivação do ataque.