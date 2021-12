Criminosos batem carro contra supermercado para arrombar caixa eletrônico em Porto Alegre

publicidade

Criminosos utilizaram um carro para arrombar a entrada de um supermercado e em seguida violar um caixa eletrônico na madrugada desta terça-feira, no bairro Glória, em Porto Alegre. Segundo a 1ª Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações (Deic) da Polícia Civil, o estabelecimento, situado na avenida Professor Oscar Pereira, estava fechado no momento da invasão.

Depois da fuga dos suspeitos, os policiais militares do 1º BPM estiveram no local e realizaram buscas. Uma equipe volante da 1ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (ª DPPA) isolou a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. “É um tanto quanto estranha a dinâmica. Um veículo sedan, de cor branca em princípio, dá ré e rompe o portão que daria acesso à parte interna do supermercado, uma área coberta fechada por grade. É nesta área que justamente tem um caixa eletrônico do Banco 24 Horas”, afirmou o titular da 1ª Delegacia de Roubos do Deic, delegado João Paulo de Abreu à reportagem do Correio do Povo.

“Uma ou duas pessoas tentam romper o caixa eletrônico sem maçarico ou pé de cabra”, observou, referindo-se às imagens das câmeras de monitoramento. “Ao que se percebe pelas imagens coletadas no local dos fatos, a ação criminosa estava um tanto quanto desorganizada”, constatou. “Bem atípico”, enfatizou.

Foto: Álvaro Grohmann / Especial / CP