Criminosos falsificam assinaturas de delegados para retirar veículos do Detran do Rio Grande do Sul

Um homem, suspeito de praticar a retirada fraudulenta de veículos de depósitos do Detran do Rio Grande do Sul, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Civil.

De acordo com a investigação, duas pessoas estavam envolvidas no esquema, mas uma delas está foragida. A dupla usava documentos falsos e criava autos de restituição com assinaturas falsificadas de delegados de Polícia.

A Polícia Civil informou que os criminosos seriam responsáveis pela tentativa e retirada efetiva de vários veículos em quatro cidades: Porto Alegre, Canoas, Canguçu e Passo Fundo. Os homens chegaram a efetuar a retirada ilegal de três veículos que haviam sido sequestrados em uma operação de combate à lavagem de dinheiro, realizada ainda em 2017.