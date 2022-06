Criminosos receberam informações privilegiadas antes de assaltar médico em Porto Alegre, diz Polícia

publicidade

A Polícia Civil apura quem repassou informações privilegiadas aos dois paulistas que assaltaram um médico em abril deste ano em Porto Alegre. A vítima teve dois veículos de luxo roubados, avaliados em cerca de R$ 1 milhão, além de joias, relógios e pertences. A hipótese de que o informante seja gaúcho não é descartada e que o mesmo pode ser inclusive o terceiro indivíduo envolvido no crime.

Ao amanhecer desta quinta-feira, o titular da Delegacia de Roubos de Veículos (DRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Rafael Liedtke, comandou a operação Macan. Dois mandados de prisões temporárias e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Vila Siqueira, na Zona Norte de São Paulo. Houve apreensão de roupas e bonés usados no roubo, além de relógios, uma máquina fotográfica e um fone de ouvido.

O terceiro criminoso que atacou o médico, junto com a dupla de paulistas, ainda não foi identificado. O delegado Rafael Liedtke não descartou que seja gaúcho e que tenha dado apoio aos cúmplices que vieram dias antes de São Paulo. O titular da DRV explicou que esse terceiro assaltante “ficou no carro na frente da casa do médico e não desceu” durante todo o tempo. “As investigações prosseguem agora para descobrir quem passou informações privilegiadas”, enfatizou.

O médico foi rendido pelos dois paulistas no interior do estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, no bairro São João, na manhã do dia 20 de abril. Ele estava com um Porsche Macan GTS, ano 2012, avaliado em R$ 730 mil, sendo levado pelos bandidos até a residência dele no bairro Chácara das Pedras. Na casa, os ladrões roubaram também um Volvo XC60 Momentum T5, ano 2020, avaliado em R$ 280 mil, bem como joias e relógios.

Os dois veículos foram recuperados no mesmo dia na Capital pelos policiais civis da DRV. O Porsche foi dispensado devido ao alerta gerado com o rompimento da cancela do estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, no momento da fuga. Por sua vez, o Volvo foi encontrado em “um local de esfriamento”. Para o delegado Rafael Liedtke, o veículo seria vendido para uma facção criminosa gaúcha.

No dia 9 de maio, os dois paulistas foram presos em flagrante pelo roubo de R$ 82 mil de um hotel no interior do Estado de São Paulo. Com antecedentes criminais pela prática de roubos majorados e porte ilegal de armas de fogo, eles encontram-se atualmente recolhidos no sistema prisional.