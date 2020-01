Criminosos são mortos em confrontos com policiais militares em Sapucaia do Sul

publicidade

Um assaltante morreu e outro ficou ferido em confronto com policiais militares na madrugada desta sexta-feira em Sapucaia do Sul. O incidente ocorreu na avenida Justino Camboim, no bairro Camboim.

O efetivo do 33º BPM havia sido mobilizado após a fuga dos criminosos desde São Leopoldo de um Chevrolet Spin que tinha placas clonadas e estava roubado. Na perseguição, o veículo chocou-se contra um poste. Um revólver calibre 38 e uma réplica de arma foram apreendidos.

Já no final da tarde dessa quinta-feira, um outro confronto com o 33º BPM já havia resultado no óbito de um foragido na avenida José Joaquim, no bairro Cohab. Com vasta ficha de antecedentes, o criminoso portava um revólver calibre 38 que foi recolhido.