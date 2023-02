Criminosos são presos após confronto com policiais militares em Gravataí

publicidade

Dois criminosos foram presos após confronto com os policiais militares na noite dessa terça-feira em Gravataí. Houve a apreensão de um revólver calibre 32, munição, um detector de rastreador, quatro telefones celulares, duas bolsas e R$ 170,00 em dinheiro.

O incidente ocorreu por volta das 21h10min. O efetivo do 17º BPM foi alertado sobre o roubo de um Renault Sandero, de cor prata. Nas buscas, o veículo foi avistado na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira.

Um dos ocupantes do carro roubado atirou então contra os policiais militares. Houve tiroteio e perseguição, sendo efetuada a abordagem do automóvel ainda na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, no bairro Parque Florido.

Os dois suspeitos, de 21 e 32 anos, foram detidos em flagrante. Ambos possuem extensa ficha de antecedentes criminais, incluindo homicídio, tráfico de drogas, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado e maus tratos.