Criminosos são presos pela Brigada Militar após confronto em Alvorada

publicidade

Três criminosos foram presos pela Brigada Militar após perseguição e confronto em Alvorada. No início da noite de terça-feira, o efetivo do 18º BPM foi acionado sobre uma ocorrência em andamento de um roubo a um estabelecimento comercial no bairro Vila Elza, em Viamão. No local, os policiais militares depararam-se com um Volkswagen Gol, de cor branca, que começou a fuga.

Houve um cerco policial na região, sendo mobilizado também o 24º BPM. Na perseguição pela cidade, o veículo foi abordado na rua Júlio de Castilhos, no bairro Piratini, em Alvorada. Os bandidos atiraram contra os policiais militares e ocorreu então um confronto. Mesmo baleados e feridos, dois criminosos refugiaram-se em um matagal, mas foram capturados. Um revólver calibre 38 com munição foi apreendido, mas a segunda arma não foi encontrada nos matos. Um deles encontrava-se foragido.

Já no Gol, uma mulher foi detida com cerca de 950 gramas de cocaína, Na residência dela situada na mesma rua Júlio de Castilhos, os policiais militares recolheram em torno de 2 mil pedras de crack, 28 torrões de maconha, dez pinos grandes e outros 15 pequenos de cocaína, uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão, um radiotransmissor e quatro pacotes plástico contendo eppendorf vazios que são usados para acondicionar drogas. No pátio da casa havia ainda uma moto Suzuki em ocorrência de roubo.

Durante o registro do caso na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alvorada, um trio em Renault Sandero, de cor cinza, compareceu no local. Um dos indivíduos intitulou-se proprietário do Gol e alegou que havia sido vítima de roubo de veículo pela manhã. Os policiais militares suspeitaram dos três homens e nas buscas feitas no Sandero localizaram um revólver calibre 38 municiado. Todos foram então também detidos.

PORTO ALEGRE

Já o 20º BPM prendeu um casal na madrugada desta quarta-feira após serem perseguidos com um veículo roubado em Porto Alegre. O homem e a mulher estavam em um Chevrolet Agile que acabou chocando-se contra um poste no cruzamento das avenidas Manoel Elias e Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Jardim Leopoldina.