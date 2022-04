Defesa do ex-goleiro Bruno entra com pedido de liberdade condicional na Justiça do Rio

publicidade

Condenado a mais de 20 anos pela morte de Eliza Samudio, em 2010, o ex-goleiro Bruno entrou, por meio de sua defesa, com um pedido de liberdade condicional na VEP (Vara de Execuções Penais) do Rio de Janeiro no último sábado.

O ex-atleta cumpre a pena em regime domiciliar desde julho de 2019 e mora em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. Em fevereiro, o ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Atlético-MG inaugurou uma loja de açaí e revoltou internautas nas redes sociais.

Caso a Justiça autorize a liberdade condicional, o réu não terá mais restrições de horário para chegar em casa, diferente da prisão domiciliar. Ter ocupação lícita é outra condição do regime.

