Deic desarticula quadrilha especializada em roubo de veículos em Porto Alegre

Uma quadrilha especializada no roubo de veículos foi desarticulada pela Polícia Civil em Porto Alegre. Quatro integrantes do bando foram presos pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) durante uma operação deflagrada no domingo no bairro Bom Jesus. Dois dos detidos estavam usando tornozeleiras eletrônicas.

A equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubo de Veículos (DRV), sob comando dos delegados Rafael Liedtke e Marco Guns, apreendeu dois revólveres calibres 38 com 23 munições, dois radiotransmissores sintonizados na frequência policial, um rolo de papel alumínio para bloquear o sinal das tornozeleiras eletrônicas, quatro telefones celulares e uma quantia em dinheiro. Três veículos foram recolhidos no total.

A ação foi realizada em conjunto com a equipe da Central de Volantes, coordenada pelo delegado Rodrigo Reis. Os policiais civis monitoravam a quadrilha e avistaram os quatro indivíduos no interior de um Fiat Palio, de cor vermelha. O carro foi então abordado. Os quatro criminosos foram autuados em flagrante pela prática dos delitos de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo.