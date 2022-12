Deic faz operação contra facção que se apropriava do comércio e imóvel das vítimas em Porto Alegre

publicidade

A Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil desencadeou na manhã desta terça-feira a operação Êxodo em Porto Alegre, Alvorada e Guaíba. Segundo o delegado Marcus Viafore, o objeto da investigação é “a expulsão, por parte de facção criminosa, de um pequeno empresário que detinha três mercados na vila Timbaúva e de três imóveis dos quais tinha a posse”.

De acordo com ele, a facção passou a administrar os estabelecimentos comerciais e colocar membros e aliados para residirem nas casas retiradas da vítima. A operação pretende ainda descobrir o “destino de eventual lucro da facção criminosa com a atividade comercial espúria”. Um dos mercados foi palco de um homicídio no dia 14 de novembro deste ano. Na mesma região, outras duas pessoas foram executadas.

Nessa fase da investigação, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, sendo presos três indivíduos, incluindo um casal. Duas pistolas, munições inclusive de fuzil e cigarros paraguaios contrabandeados foram recolhidos juntos com documentos, telefones celulares, cartões bancários, máquinas de pagamentos e cerca de R$ 20 mil em dinheiro.

Conforme o delegado Marcus Viafore, a ação visou “a busca de provas e elementos de prova, além das que já constam no pertinente inquérito policial, da prática, em tese, dos crimes de extorsão e posse/porte ilegal de arma de fogo, além de haver suspeitas da ocorrência de tráfico de armas de fogo e drogas”.