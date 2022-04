Delegado Fábio Motta Lopes é o novo chefe da Polícia Civil

publicidade

Na tarde desta terça-feira, o novo secretário de Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, nomeou o novo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E o nomeado foi o até então subchefe, delegado Fábio Motta Lopes.

Para a subchefia, foi nomeado o delegado Vladimir Peukert Urach, que ocupava a direção do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o Denarc.

Na última sexta-feira, a delegada Nadine Anflor se desligou do cargo. Durante a apresentação da nova chefia, o secretário Santarosa destacou a atuação do delegado na Polícia Civil. "Já está familiarizado com a forma de trabalho. O novo chefe tem todas as ferramentas e qualidades necessárias para a continuidade dos excelentes resultados", afirmou.

Motta Lopes afirmou que seguirá o legado deixado pela primeira mulher a ocupar o posto de chefe da Polícia Civil, e disse que conhece bem as diretrizes do Programa RS Seguro, que traz bons resultados ao Estado. "Nossa atuação irá focar na repressão às estruturas do crime, principalmente no combate à lavagem de dinheiro, para descapitalizar as organizações criminosas", destacou.

Quem é o novo chefe da Polícia Civil

Fábio Motta Lopes tem 46 anos, e mais de 23 de experiência dentro da instituição. Iniciou sua carreira em 1999, como titular da 2ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana.

Em Porto Alegre, atuou no Departamento Estadual de Investigações Criminais, foi titular nda Delegacia de Furto e Roubos de Veículos e na Delegacia de Capturas. Também atuou na Divisão de Planejamento e Coordenação, e foi secretário executivo do Fundo Especial de Segurança Pública.