Denúncia leva à apreensão de seis quilos de maconha no bairro Hípica, em Porto Alegre

Cerca de seis quilos de drogas foram apreendidos pela 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DPHPP), sob comando da delegada Clarissa Demartini, em Porto Alegre. Uma traficante foi presa na ação ocorrida nessa segunda-feira no bairro Hípica, na zona Sul da Capital.

A ação iniciou a partir de uma denúncia anônima que indicava uma casa onde integrantes de um grupo criminoso, envolvido com execuções, guardavam armas e entorpecentes. A partir da informação, os agentes fizeram o monitoramento do local, sendo observada movimentação que indicava a modalidade de tele entrega de drogas.

ma mulher foi vista então lançando uma porção de maconha da varanda da residência para o condutor de uma motocicleta. Ela foi abordada e constatou-se que estava foragida. Em torno de seis quilos de maconha, sendo que parte dela já estava fracionada para a venda, foram encontrados. Duas balanças de precisão, um telefone celular, um caderno de anotações e duas facas.

“É imprescindível que a comunidade auxilie as forças de segurança com informações relevantes. Chama a atenção a organização para o comércio do entorpecente, com envelopes indicando o peso de cada porção”, afirmou a delegada Clarissa Demartini.

O diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Mario Souza, lembrou que “a prisão efetivada reforça o compromisso da Polícia Civil em combater a impunidade, bem como revela a qualificação do trabalho policial”. Para ele, onde ocorrer um crime de homicídio haverá “a concentração de energia da Polícia Civil”.

