Denarc apreende 1,8 tonelada de maconha em Viamão

Cerca de 1,8 tonelada de maconha, avaliada em torno de R$ 1,2 milhão, foi apreendida pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Viamão. A ação, sob comando da delegada Ana Flávia Leite, foi deflagrada na noite de desse domingo no limite com Porto Alegre. Trata-se da maior apreensão do entorpecente até o momento pelo órgão policial em 2023.

O carregamento da droga estava armazenado em uma empresa de lavagem e estética automotiva. Dois suspeitos foram presos pelos agentes no local, que seria utilizado também a venda de entorpecentes e até frequentado por foragidos do sistema prisional. “Após a devida identificação do local, a equipe investigativa passou a monitorar o local”, explicou a delegada Ana Flávia Leite.

Durante a vigília, a equipe policial avistou um Fiat Siena, de cor branca, no interior do estabelecimento, que possui ainda uma residência no piso superior. Os policiais civis ingressaram então no local. Um dos suspeitos abordados encontrava-se foragido do sistema prisional desde 2021. "Ao serem questionados sobre a denúncia de armazenamento de entorpecentes, ambos apresentaram nervosismo quanto às perguntas", frisou.

Os agentes do Denarc realizaram uma busca no prédio e descobriram o carregamento de maconha, distribuído em tabletes dentro de sacos, em cima de paletes. Conforme a delegada Ana Flávia Leite, quatro viaturas foram mobilizadas para transportarem a droga. Os indivíduos foram detidos em flagrante.

“A ação integra a linha da Polícia Civil que é a descapitalização do crime organizado e efetuar grandes apreensões, inclusive em locais conflagrados entre as facções. A investigação prossegue para identificar e responsabilizar criminalmente os demais membros do grupo criminoso”, afirmou a delegada Ana Flávia Leite.