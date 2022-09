Denarc apreende 116 quilos de maconha armazenados por facção criminosa em Novo Hamburgo

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de 116 quilos de maconha, avaliados em R$ 340 mil, em Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos. O flagrante ocorreu na noite dessa quarta-feira durante ações da equipe do delegado Guilherme Dill.

Dois imóveis eram usados como depósitos de drogas por uma facção criminosa que atua na região. Um traficante, de 22 anos, foi preso pelos agentes em uma casa no bairro Canudos. No local havia quase 30 quilos do entorpecente.

Na continuidade da ação, os policiais civis seguiram nas diligências e efetuaram monitoramento de um apartamento localizado no bairro Marisol. Ingressando no condomínio, eles já sentiram o forte odor característico da maconha exalando pelos corredores. Moradores da vizinhança relataram não aguentar mais a movimentação de traficantes e usuários, bem como o cheiro da droga.

Houve então o recolhimento de 86 quilos de maconha e uma balança de precisão no imóvel, mas não havia ninguém morando no local. “Será instaurado inquérito policial para apurar a quem pertence os entorpecentes e quem morava no local da última apreensão”, adiantou o delegado Guilherme Dill.

“É de conhecimento da equipe policial que ambas as apreensões estão interligadas e pertencem ao mesmo grupo criminoso. O total da apreensão geraria lucro ilícito de R$ 340 mil, considerando que o preço de venda do quilo da maconha fracionada em pontos de traficância chega a R$ 3 mil, em média”, esclareceu.