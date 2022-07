Denarc apreende 45 quilos de maconha e 2,4 quilos de cocaína durante ação em Alvorada

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de 45 quilos de maconha e mais de 2,4 quilos de cocaína em Alvorada. A ação, conduzida pelo delegado Fernando Siqueira, começou ainda na tarde de terça-feira e faz parte da operação Narcos Brasil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Uma traficante, de 19 anos, foi presa em flagrante pelos agentes. Além das drogas, os policiais civis recolheram um revólver calibre 38, cinco balanças de precisão, anotações de tráfico e material de embalagem de entorpecentes. A prisão ocorreu durante o monitoramento de uma residência. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, foi abordada no momento em que deixava a casa com uma sacola.

Já em Sapiranga, a equipe do delegado Guilherme Dill deteve um traficante com 1,5 quilo de maconha. O suspeito tripulava uma moto e estaria envolvido na tele entrega de drogas, que eram armazenadas nas proximidades de um instituto de ensino e de uma igreja. Um telefone celular foi recolhido.

Em Porto Alegre, os agentes do Denarc localizaram um revólver calibre 38 com munições dentro de uma caixa no interior de uma residência no bairro Cristo Redentor. Uma mulher, que estava na casa, foi conduzida, interrogada e liberada ao indicar o marido como proprietário da arma.

No bairro Mário Quintana, os agentes sob comando do delegado Fernando Siqueira encontraram em torno de R$ 4,1 mil em dinheiro dentro de uma moradia. O suspeito por guardar os valores foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos sobre a origem dos valores. Material de embalagem de drogas também foram apreendidos pelos policiais civis.